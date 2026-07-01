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JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

6 Manfaat Kangkung yang Bikin Kaget

Rabu, 01 Juli 2026 – 08:23 WIB
6 Manfaat Kangkung yang Bikin Kaget - JPNN.COM
Sayur Kangkung. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - KANGKUNG merupakan salah satu sayuran yang mengandung segudang nutrisi.

Tidak hanya daunnya saja yang lezat dan memiliki kandungan baik untuk kesehatan.

Batang kangkung pun hampir serupa. Batang kangkung yang alot ternyata menandakan bahwa sayuran ini sangat tinggi kandungan seratnya.

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Manfaat serat bagi tubuh sangatlah banyak, salah satunya adalah mengoptimalkan sistem pencernaan.

Selain itu, vitamin B kompek merupakan salah satu vitamin dasar penting yang juga terdapat pada kangkung.

Jadi jangan ragu untuk memberikan sayuran ini kepada anak dan keluarga Anda.

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Karena selain murah, juga sangat bergizi dan bermanfaat bagi kesehatan.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

Ada beberapa manfaat kangkung yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya ialah mencegah serangan diabetes.

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TAGS   kangkung  manfaat kangkung  diabetes  kolesterol 
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