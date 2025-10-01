Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

6 Manfaat Kayu Manis, Ampuh Cegah Serangan Kanker

Rabu, 01 Oktober 2025 – 08:17 WIB
6 Manfaat Kayu Manis, Ampuh Cegah Serangan Kanker - JPNN.COM
Kayu Manis. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - KAYU manis merupakan salah satu rempah yang telah lama dikenal bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Selain memiliki aroma dan rasa yang enak, kayu manis sering dijadikan penambah rasa pada berbagai masakan dan minuman.

Tidak jarang batang atau bubuk kayu manis dibuat menjadi minuman herbal yang bisa menghangatkan tubuh.

Baca Juga:

Tidak sekadar menghangatkan tubuh, sajian minuman yang menggunakan bahan kayu manis ternyata mempunyai beberapa khasiat lain yang baik untuk kesehatan tubuh.

Beberapa kandungan yang terdapat dalam kulit batang kayu manis bahkan mampu mengobati berbagai penyakit.

Mulai dari penyakit ringan hingga kronis. Batang kayu manis bisa direbus atau diseduh dengan air mendidih dan diminum.

Baca Juga:

Bubuk kayu manis umumnya diberikan pada dosis 1 sampai 1,5 gram/ hari dalam studi diabetes, dan menurut laporan tidak ada efek samping yang muncul.

Namun, sampai saat ini belum ada dosis yang pasti ketika menggunakan herbal ini.

Ada beberapa manfaat kayu manis yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya ialah mencegah serangan diabetes.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   kayu manis  manfaat kayu manis  Kanker  diabetes 
BERITA KAYU MANIS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp