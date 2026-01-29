6 Manfaat Kentang, Bikin Kulit Makin Glowing

Kamis, 29 Januari 2026 – 05:39 WIB

jpnn.com, JAKARTA - APAKAH Anda suka kentang? Kentang merupakan salah satu makanan pengganti nasi kesukaan banyak orang.

Tak hanya rasa lezatnya yang membuat orang suka dengan kentang, ternyata makanan yang satu ini memiliki manfaat yang sangat baik untuk kesehatan dan kecantikan wanita.

Pasalnya, kentang memiliki kandungan yang lebih unggul dibandingkan dengan nasi.

Misalnya saja kalori yang jauh lebih rendah atau memiliki kandungan yang tidak dimiliki nasi seperti potassium dan vitamin C.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Menjaga daya tahan tubuh

Manfaat kentang yang pertama ialah membantu menjaga daya tahan tubuh.

Kentang rebus memiliki kandungan vitamin B6 dan C, yang bisa membantu menjaga daya tahan tubuh.

Hal ini tentunya akan akan membuat tubuh tetap fit dan tidak mudah lemas, serta tidak mudah terserang penyakit.