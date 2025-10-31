Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

6 Manfaat Kulit Jeruk, Baik untuk Penderita Asma

Jumat, 31 Oktober 2025 – 02:22 WIB
6 Manfaat Kulit Jeruk, Baik untuk Penderita Asma - JPNN.COM
Ilustrasi Jeruk. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - TIDAK banyak yang tahu bahwa kulit jeruk mengandung beberapa manfaat yang baik untuk tubuh.

Kulit jeruk adalah kulit luar buah jeruk yang sedikit bergelombang, bersama dengan beberapa empulur putih di bawahnya.

Ini bisa dibilang bagian buah terbaik untuk dikonsumsi, tetapi hanya sedikit orang yang melakukannya.

Baca Juga:

Kulit jeruk mengandung banyak fitokimia, flavonoid, dan antioksidan tertentu, serta menyediakan vitamin A, B, C, tembaga, kalsium, dan magnesium.

Meskipun memakan buah yang berair adalah cara yang lebih umum untuk menikmati buah ini, ada beberapa cara untuk menambahkan kulitnya ke dalam makanan Anda.

Kulit jeruk kering adalah cara populer untuk memakan bagian buah ini.

Baca Juga:

Meskipun rasanya pahit dan keras saat dimakan mentah, kulit jeruk bisa diolah dengan berbagai cara untuk membuatnya lebih enak.

Meskipun tidak ada risiko langsung dari memakan kulit jeruk, Anda harus memastikannya dibersihkan secara menyeluruh, untuk menghindari potensi keberadaan pestisida atau herbisida.

Ada beberapa manfaat kulit jeruk yang ternyata baik untuk kesehatan jika dikonsumsi secara rutin dan salah satunya baik untuk sistem kekebalan tubuh.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   kulit jeruk  Manfaat Kulit Jeruk  alergi  asma 
BERITA KULIT JERUK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp