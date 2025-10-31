6 Manfaat Kulit Jeruk, Baik untuk Penderita Asma

jpnn.com, JAKARTA - TIDAK banyak yang tahu bahwa kulit jeruk mengandung beberapa manfaat yang baik untuk tubuh.

Kulit jeruk adalah kulit luar buah jeruk yang sedikit bergelombang, bersama dengan beberapa empulur putih di bawahnya.

Ini bisa dibilang bagian buah terbaik untuk dikonsumsi, tetapi hanya sedikit orang yang melakukannya.

Kulit jeruk mengandung banyak fitokimia, flavonoid, dan antioksidan tertentu, serta menyediakan vitamin A, B, C, tembaga, kalsium, dan magnesium.

Meskipun memakan buah yang berair adalah cara yang lebih umum untuk menikmati buah ini, ada beberapa cara untuk menambahkan kulitnya ke dalam makanan Anda.

Kulit jeruk kering adalah cara populer untuk memakan bagian buah ini.

Meskipun rasanya pahit dan keras saat dimakan mentah, kulit jeruk bisa diolah dengan berbagai cara untuk membuatnya lebih enak.

Meskipun tidak ada risiko langsung dari memakan kulit jeruk, Anda harus memastikannya dibersihkan secara menyeluruh, untuk menghindari potensi keberadaan pestisida atau herbisida.