Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

6 Manfaat Kulit Mentimun, Baik untuk Kesehatan Mata

Selasa, 06 Januari 2026 – 08:32 WIB
6 Manfaat Kulit Mentimun, Baik untuk Kesehatan Mata - JPNN.COM
Mentimun. Foto: The Juice Chief

jpnn.com, JAKARTA - MENTIMUN merupakan salah satu buah yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.

Begitu juga dengan kulit mentimun. Sebab, kulit mentimun mengandung vitamin dan nutrisi yang sama dengan buahnya.

Kulit mentimun juga mengandung vitamin A, B, C, K, dan antioksidan sama seperti dagingnya.

Baca Juga:

Kandungan kulit mentimun sangat tinggi akan mineral, nutrisi, dan vitamin yang bagus untuk metabolisme tubuh.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Bagus untuk Kesehatan Mata

Manfaat kulit mentimun yang pertama ialah baik untuk kesehatan mata.

Baca Juga:

Walaupun tidak signifikan, tetapi konsumsi mentimun beserta kulitnya memiliki potensi untuk menjaga kesehatan mata.

Setiap 100 gram mentimun dengan kulit mengandung sekitar vitamin A 110 IU.

Ada beberapa manfaat kulit mentimun yang ternyata baik untuk kesehatan dan salah satunya bagus untuk kesehatan mata Anda.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   kulit mentimun  manfaat kulit mentimun  Antioksidan  metabolisme 
BERITA KULIT MENTIMUN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp