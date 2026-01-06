6 Manfaat Kulit Mentimun, Baik untuk Kesehatan Mata

Selasa, 06 Januari 2026 – 08:32 WIB

jpnn.com, JAKARTA - MENTIMUN merupakan salah satu buah yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.

Begitu juga dengan kulit mentimun. Sebab, kulit mentimun mengandung vitamin dan nutrisi yang sama dengan buahnya.

Kulit mentimun juga mengandung vitamin A, B, C, K, dan antioksidan sama seperti dagingnya.

Baca Juga: 8 Manfaat Kulit Mentimun yang Tidak Terduga

Kandungan kulit mentimun sangat tinggi akan mineral, nutrisi, dan vitamin yang bagus untuk metabolisme tubuh.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Bagus untuk Kesehatan Mata

Manfaat kulit mentimun yang pertama ialah baik untuk kesehatan mata.

Baca Juga: 3 Manfaat Kulit Mentimun yang Tidak Terduga

Walaupun tidak signifikan, tetapi konsumsi mentimun beserta kulitnya memiliki potensi untuk menjaga kesehatan mata.

Setiap 100 gram mentimun dengan kulit mengandung sekitar vitamin A 110 IU.