6 Manfaat Kulit Mentimun, Baik untuk Kesehatan Mata
jpnn.com, JAKARTA - MENTIMUN merupakan salah satu buah yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.
Begitu juga dengan kulit mentimun. Sebab, kulit mentimun mengandung vitamin dan nutrisi yang sama dengan buahnya.
Kulit mentimun juga mengandung vitamin A, B, C, K, dan antioksidan sama seperti dagingnya.
Kandungan kulit mentimun sangat tinggi akan mineral, nutrisi, dan vitamin yang bagus untuk metabolisme tubuh.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Bagus untuk Kesehatan Mata
Manfaat kulit mentimun yang pertama ialah baik untuk kesehatan mata.
Walaupun tidak signifikan, tetapi konsumsi mentimun beserta kulitnya memiliki potensi untuk menjaga kesehatan mata.
Setiap 100 gram mentimun dengan kulit mengandung sekitar vitamin A 110 IU.