6 Manfaat Kulit Petai, Bantu Obati Gejala Impotensi pada Pria

Jumat, 26 September 2025 – 08:32 WIB

jpnn.com, JAKARTA - PETAI merupakan salah satu makanan yang bisa meningkatkan nafsu makan.

Tidak hanya buahnya, kulit petai juga bisa mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Pasalnya, di dalam kulit petai banyak mengandung senyawa aktif seperti antioksidan berupa fenolik.

Caranya siapkan segenggam kulit petai yang sudah dibersihkan, rebus kulit pete dengan 1 liter air sampai mendidih.

Saring air rebusan kulit petai, campur dengan madu bila suka.

Minum segelas air petai setiap hari selama 7 hari, setelah itu bisa minum dengan jangka waktu kondisional.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Memulihkan penyakit asam urat

Manfaat kulit petai ampuh untuk membantu asam urat agar cepat sembuh dan pulih.