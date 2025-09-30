6 Manfaat Kunyit, Ampuh Obati Alzheimer

Selasa, 30 September 2025 – 07:55 WIB

jpnn.com, JAKARTA - KUNYIT merupakan salah satu rempah yang biasanya digunakan dalam berbagai hidangan gurih.

Kunyit, telah digunakan sebagai obat herbal selama ribuan tahun dalam pengobatan India Ayurvedic dan Tiongkok.

Teh kunyit, merupakan teh yang diseduh menggunakan akar kunyit parut atau bubuk murni, dianggap sebagai salah satu cara paling efektif untuk mengonsumsi rempah-rempah.

Tidak ada asupan harian yang direkomendasikan khusus kunyit.

Berdasarkan penelitian yang tersedia, asupan harian yang disarankan sangat tergantung pada kondisi yang digunakan untuk mengobati.

Sebagian besar penelitian pada orang dewasa mendukung penggunaan 400 hingga 600 miligram (mg) bubuk kunyit murni secara aman tiga kali sehari, atau 1 hingga 3 gram (g) setiap hari dari akar kunyit parut atau kering.

Kisi kunyit sendiri adalah cara terbaik untuk memastikan produk murni.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.