Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

6 Manfaat Kunyit yang Bikin Kaget

Selasa, 24 Februari 2026 – 07:08 WIB
6 Manfaat Kunyit yang Bikin Kaget - JPNN.COM
Ilustrasi kunyit. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - KUNYIT merupakan salah satu herbal yang bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Kunyit, telah digunakan sebagai obat herbal selama ribuan tahun dalam pengobatan India Ayurvedic dan Tiongkok.

Teh kunyit, merupakan teh yang diseduh menggunakan akar kunyit parut atau bubuk murni, dianggap sebagai salah satu cara paling efektif untuk mengonsumsi rempah-rempah.

Baca Juga:

Tidak ada asupan harian yang direkomendasikan khusus kunyit.

Berdasarkan penelitian yang tersedia, asupan harian yang disarankan sangat tergantung pada kondisi yang digunakan untuk mengobati.

Sebagian besar penelitian pada orang dewasa mendukung penggunaan 400 hingga 600 miligram (mg) bubuk kunyit murni secara aman tiga kali sehari, atau 1 hingga 3 gram (g) setiap hari dari akar kunyit parut atau kering.

Baca Juga:

Kisi kunyit sendiri adalah cara terbaik untuk memastikan produk murni.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

Ada beberapa manfaat kunyit yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya ialah membantu mengobati kanker.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   kunyit  manfaat kunyit  radang sendi  Alzheimer 
BERITA KUNYIT LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp