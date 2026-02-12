Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

6 Manfaat Kurma, Baik untuk Kesehatan Pencernaan

Kamis, 12 Februari 2026 – 05:34 WIB
6 Manfaat Kurma, Baik untuk Kesehatan Pencernaan - JPNN.COM
Ilustrasi kurma. Foto HelloSehat

jpnn.com, JAKARTA - KURMA merupakan salah satu buah yang mengandung segudang nutrisi.

Mengonsumsi kurma secara rutin juga bisa membantu mengurangi rasa lapar yang Anda rasakan.

Anda bisa mengonsumsi kurma begitu saja atau diolah dalam bentuk jus.

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Nutrisi penting

Kurma kaya nutrisi penting, termasuk vitamin (seperti vitamin B6 dan vitamon K), mineral (seperti potasium dan magnesium), dan serat.

Nutrisi ini menyediakan sumber energi yang terkonsentrasi.

Baca Juga:

2. Membantu pencernaan

Kandungan serat yang tinggi pada kurma mendukung kesehatan pencernaan dengan mencegah sembelit dan melancarkan buang air besar secara teratur.

Kurma bertindak sebagai pencahar alami, membantu menjaga kesehatan sistem pencernaan.

Ada beberapa manfaat kurma yang ternyata baik untuk kesehatan tubuh dan salah satunya ialah membantu menjaga kesehatan tulang.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kurma  manfaat kurma  pencernaan  Antioksidan 
BERITA KURMA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp