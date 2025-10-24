6 Manfaat Lada Hitam yang Bikin Kaget

Jumat, 24 Oktober 2025 – 02:00 WIB

jpnn.com, JAKARTA - ANDA mungkin berpikir, rempah-rempah yang ada di dapur hanya bisa digunakan sebagai penambah rasa berbagai hidangan yang kamu olah.

Ada makanan tertentu, terutama rempah-rempah, yang dikenal bersifat terapeutik.

Lada hitam atau merica hitam adalah salah satunya. Sedikit saja sudah mampu mengeluarkan esensi makanan sekaligus menambahkan banyak manfaat kesehatan pada hidangan tersebut.

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

1. Baik untuk pencernaan

Menurut para ahli, mengonsumsi lada hitam mentah melepaskan asam klorida di lambung dan dengan demikian, membantu pencernaan.

Asam klorida membantu menjaga usus Anda tetap bersih dan berkontribusi untuk mengatasi gangguan gastrointestinal lainnya.

Baca Juga: 3 Manfaat Luar Biasa Lada Hitam

Proses ini juga membersihkan usus Anda dari racun dan memastikan masalah seperti keasaman menjauh dari kamu.

2. Meningkatkan kekebalan tubuh

Lada hitam kaya akan vitamin dan mineral yang sangat penting dalam hal kekebalan tubuh.