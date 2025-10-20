Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

6 Manfaat Lada Hitam, Bantu Turunkan Berat Badan

Senin, 20 Oktober 2025 – 02:00 WIB
Lada hitam. Foto: Naturset

jpnn.com, JAKARTA - LADA hitam sering digunakan sebagai penambah rasa beberapa hidangan gurih.

Lada hitam adalah buah dari tanaman lada hitam dari keluarga Piperaceae.

Lada hitam digunakan sebagai rempah-rempah dan obat. Kehadiran piperin, zat bioaktif, adalah yang membuat biji lada terasa pedas dan hampir menyengat.

Varietas seperti lada Malabar dan lada Tellicherry berasal dari bagian selatan India.

Kepulauan Malaysia dan Indionesia dikenal dengan varietas seperti Sarawak dan Lampong.

Meskipun India dikenal dengan ekspor lada, sebuah studi baru menemukan bahwa tanaman itu dibawa ke anak benua itu dari Asia Tenggara, lebih dari 30 juta tahun yang lalu.

Sejak zaman kuno, lada hitam adalah salah satu rempah-rempah yang paling banyak diperdagangkan di dunia.

Lada hitam bukanlah tanaman musiman sehingga tersedia sepanjang tahun.

Ada beberapa manfaat lada hitam yang ternyata baik untuk kesehatan tubuh dan salah satunya ialah membantu menurunkan berat badan.

