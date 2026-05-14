6 Manfaat Matcha, Bantu Jaga Kesehatan Jantung

Kamis, 14 Mei 2026 – 06:22 WIB

jpnn.com, JAKARTA - MATCHA merupakan bubuk berwarna hijau yang biasanya dikonsumsi dalam bentuk teh.

Matcha telah menjadi bagian dari budaya Jepang selama berabad-abad.

Secara tradisional, matcha digunakan dalam upacara minum teh sebagai simbol kesadaran, kemurnian, dan rasa hormat.

Namun kini, bubuk hijau kuno ini telah menemukan khalayak baru.

Dari latte dan smoothie hingga perawatan kulit dan hidangan penutup, matcha ada di mana-mana.

Matcha telah menjadi bagian dari menu kafe-kafe trendi di kota Anda dan juga blog-blog kesehatan di seluruh dunia karena berbagai alasan yang tepat.

Jadi, apa yang membuat minuman ini begitu populer? Profil nutrisinya sangat baik.

Minuman bubuk hijau ini kaya akan katekin, terutama EGCG (epigallocatechin gallate), yang dikenal karena khasiatnya dalam melawan penyakit.