JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

6 Manfaat Minum Susu, Bantu Jaga Tekanan Darah Tetap Normal

Jumat, 08 Agustus 2025 – 08:14 WIB
6 Manfaat Minum Susu, Bantu Jaga Tekanan Darah Tetap Normal
Susu. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - SUSU merupakan minuman padat nutrisi yang baik untuk kesehatan tubuh jika dikonsumsi secara rutin.

Susu merupakan sumber vitamin dan mineral yang baik, terutama kandungan kalsium.

Susu atau produk olah susu lainnya, mengandung nutrisi keseimbangan dari protein, lemak dan karbohidrat dan merupakan sumber nutrisi penting, termasuk kalsium, riboflavin, fosfor, vitamin A, B12, kalium, magnesium, dan seng.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Sumber Kalsium dan Protein

Beberapa produk susu mengandung kalsium dan protein dengan tingkat tinggi, lebih dari kebutuhan harian yang terhadap zat ini.

Bahkan produk olahan susu yang rendah lemak, seperti manfaat yoghurt atau keju rendah lemak.

Hanya secangkir yoghurt plain tanpa lemak misalnya, memberikan sepertiga dari asupan kalsium harian yang disarankan dari 17 persen estimasi asupan protein harian.

2. Memperbaiki Tekanan Darah

Penelitian yang dilakukan di Spanyol pada lebih dari 5.000 orang dewasa, pada mereka yang dilaporkan mengonsumsi susu rendah lemak, 54 persen lebih kecil kemungkinannya untuk mengembangkan tekanan darah tinggi selama periode dua tahun.

Ada beberapa manfaat minum susu yang ternyata baik untuk kesehatan dan salah satunya ialah tentu saja menjaga kesehatan gigi.

