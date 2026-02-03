Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

6 Manfaat Nanas Madu, Wanita Pasti Suka

Selasa, 03 Februari 2026 – 04:23 WIB
6 Manfaat Nanas Madu, Wanita Pasti Suka
Nanas. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - NANAS madu merupakan salah satu buah kesukaan banyak orang.

Selain rasanya yang manis dan segar, nanas madu ternyata menjadi salah satu buah yang direkomendasikan sebagai perawatan kecantikan.

Sebab, nanas madu mampu menjaga kulit tetap terhidrasi dan menjaga kulit tetap bersih.

Menurut seorang ahli gizi dari San Diego mengatakan, kandungan zat gizi terbanyak pada buah nanas terletak pada vitamin C dan mangan.

Vitamin C adalah jenis antioksidan utama yang larut dalam air yang berfungsi untuk melawan kerusakan sel tubuh, seperti meminimalisir risiko penyakit jantung dan nyeri sendi.

Buah nanas ternyata juga sangat bermanfaat untuk mengurangi nyeri haid karena kandungan mangannya.

Karena itulah, dr. Phyllis Johnson dari U.S. Department of Agriculture’s Human Nutrition Center di Dakota Utara, menyarankan agar wanita yang mengalami nyeri haid untuk sedikit meningkatkan asupan makanan sumber mangan dengan mengonsumsi nanas.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

Ada beberapa manfaat nanas madu yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya ialah mencegah serangan asma.

