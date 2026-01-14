Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

6 Manfaat Pare, Ampuh Obati Diabetes

Rabu, 14 Januari 2026 – 07:17 WIB
6 Manfaat Pare, Ampuh Obati Diabetes - JPNN.COM
Sayuran pare. Foto: Boldsky

jpnn.com, JAKARTA - PARE merupakan sayuran yang memiliki rasa pahit. Hal ini membuat sebagian orang enggan mengonsumsinya.

Namun, pare yang memiliki rasa pahit ini ternyata kaya akan berbagai kandungan nutrisi.

Sayuran ini mengandung banyak nutrisi penting seperti manfaat vitamin A, zat besi, kalsium, antioksidan dan berbagai kandungan mineral dan vitamin lainnya.

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Cegah Radikal Bebas

Manfaat pare bisa mencegah radikal bebas. Selain folat, ada pula vitamin C yang berguna sebagai antioksidan alami dan mampu mencegah radikal bebas.

Radikal bebas diketahui sangat berbahaya bagi kesehatan manusia.

Baca Juga:

2. Mempertajam Penglihatan

Jika kamu mempunyai masalah dengan penglihatan, sebaiknya rutinlah mengonsumsi sayuran pare.

Pare mengandung beta karoten yang sangat baik untuk mempertajam penglihatan sekaligus infeksi terhadap mata.

Ada beberapa manfaat pare yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya ialah mencegah radikal bebas.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   pare  manfaat pare  radikal bebas  asma 
BERITA PARE LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp