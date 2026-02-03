Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

6 Manfaat Pare, Baik untuk Penderita Sembelit

Selasa, 03 Februari 2026 – 05:51 WIB
Sayuran pare. Foto: Boldsky

jpnn.com, JAKARTA - PARE merupakan sayuran dengan rasa pahit yang memiliki segudang nutrisi.

Pare mengandung banyak nutrisi penting seperti manfaat vitamin A, zat besi, kalsium, antioksidan dan berbagai kandungan mineral dan vitamin lainnya.

Di balik rasanya yang pahit dan aromanya yang tak sedap, ini dia ragam manfaat air rebusan pare yang berkhasiat untuk tubuh.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mengurangi kadar gula darah

Manfaat pare yang pertama ialah membantu mengurangi kadar gula darah.

Kelebihan kadar gula darah dalam tubuh juga tidak baik untuk kesehatan. Hal ini akan memicu penyakit diabetes melitus.

Pare dipercaya bisa mempercepat proses metabolisme glukosa sehingga bisa menurunkan kadar gula darah.

Kandungan saponin dalam pare bisa membantu proses penguraian gula sehingga bisa melawan diabetes.

Ada beberapa manfaat pare yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh Anda dan salah satunya ialah tentu saja mengurangi kadar kolesterol.

TAGS   pare  manfaat pare  Antioksidan  sembelit  
