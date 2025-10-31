6 Manfaat Pepaya Muda, Turunkan Risiko Serangan Jantung

Jumat, 31 Oktober 2025 – 02:15 WIB

jpnn.com, JAKARTA - PEPAYA yang sudah matang tentu saja banyak dikonsumsi karena rasanya yang manis.

Pepaya muda atau pepaya hijau adalah varietas yang kurang dikenal.

Pepaya biasa dipetik saat dagingnya berwarna jingga kemerahan dan utamanya ditanam di Hawaii, meskipun juga dibudidayakan di Thailand dan beberapa wilayah Jepang.

Pepaya hijau juga dikenal sebagai pepaya Meksiko, tempat asalnya.

Buah berbentuk buah pir atau alpukat ini memiliki bagian luar berwarna hijau cerah, daging berwarna kuning kehijauan, dan kantong tengah berisi biji.

Konsistensi dan tekstur pepaya ini lebih mirip mangga, dan tidak memiliki rasa manis yang membuat pepaya biasa begitu populer.

Daging dan biji buah ini bisa dikonsumsi, dan bijinya memiliki sedikit rasa pedas, digunakan sebagai bumbu jika bijinya dikeringkan dan digiling.

Buah ini tumbuh di pohon yang tingginya mencapai sekitar 12 kaki dan memiliki nama ilmiah Carica papaya.