Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

6 Manfaat Pepaya, Turunkan Risiko Serangan Flu

Jumat, 16 Januari 2026 – 08:29 WIB
6 Manfaat Pepaya, Turunkan Risiko Serangan Flu - JPNN.COM
Ilustrasi pepaya. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - PEPAYA merupakan salah satu buah kesukaan banyak orang karena rasanya yang manis dan kaya akan berbagai kandungan nutrisi.

Salah satu yang berperan penting dalam kandungan buah pepaya adalah L-arginine.

Senyawa asam amino esensial yang terdapat dalam buah-buahan seperti pepaya bisa meningkatkan jumlah nitrat oksida (NO).

Baca Juga:

Nitrat oksida sangat diperlukan agar pria bisa tahan lama. Asupan L-arginine dalam jumlah tertentu bisa mengatasi masalah ranjang pada pria.

Selain itu, kandungan folat juga bermanfaat bagi pria. Folat ternyata mampu menjaga kesehatan dan kualitas cairan pria yang diproduksi.

Dalam buah pepaya, kandungan vitamin C juga bisa membantu pria yang memiliki gangguan kesuburan atau infertilitas.

Baca Juga:

Apalagi, studi yang diterbitkan Journal of Medicinal Food menunjukkan asupan vitamin C dalam jumlah tertentu bisa meningkatkan kualitas cairan pria.

Agar tidak bosan dengan rasa buah pepaya, bisa disajikan dengan cara berikut ini.

Ada beberapa manfaat pepaya yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya ialah tentu saja mencegah serangan flu.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   pepaya  manfaat pepaya  flu  Penuaan Dini 
BERITA PEPAYA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp