6 Manfaat Rutin Mengonsumsi Nanas untuk Menurunkan Berat Badan

Minggu, 23 November 2025 – 02:18 WIB

jpnn.com, JAKARTA - NANAS merupakan salah satu buah kesukaan banyak orang yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.

Jika Anda mencari makanan penurun berat badan yang sehat, tetapi lezat untuk dimasukkan dalam diet kamu, jangan lupakan nanas.

Nanas tidak hanya rendah kalori, tetapi juga kaya nutrisi dan ini menjadikannya makanan penurun berat badan yang sempurna.

Baca Juga: 3 Manfaat Makan Nanas untuk Redakan Nyeri Haid

Berikut ini penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

1. Nanas rendah kalori dan karbohidrat

Nanas merupakan camilan yang enak karena rasanya yang lezat dan rasa manis yang rendah kalori.

Satu potong nanas hanya mengandung 42 kalori, yang hanya empat persennya adalah karbohidrat.

Baca Juga: 4 Camilan untuk Menurunkan Berat Badan

2. Mengandung enzim proteolitik dan menyasar lemak perut

Nanas mengandung bromelain, enzim proteolitik yang membantu memecah molekul protein dalam tubuh.

Bromelain membantu pencernaan dan pemanfaatan protein yang lebih baik, sehingga membantu Anda mendapatkan massa tubuh tanpa lemak. Bromelain juga membantu memobilisasi lemak perut.