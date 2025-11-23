Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

6 Manfaat Rutin Mengonsumsi Nanas untuk Menurunkan Berat Badan

Minggu, 23 November 2025 – 02:18 WIB
6 Manfaat Rutin Mengonsumsi Nanas untuk Menurunkan Berat Badan - JPNN.COM
Ilustrasi Nanas. Foto: Freenology

jpnn.com, JAKARTA - NANAS merupakan salah satu buah kesukaan banyak orang yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.

Jika Anda mencari makanan penurun berat badan yang sehat, tetapi lezat untuk dimasukkan dalam diet kamu, jangan lupakan nanas.

Nanas tidak hanya rendah kalori, tetapi juga kaya nutrisi dan ini menjadikannya makanan penurun berat badan yang sempurna.

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

1. Nanas rendah kalori dan karbohidrat

Nanas merupakan camilan yang enak karena rasanya yang lezat dan rasa manis yang rendah kalori.

Satu potong nanas hanya mengandung 42 kalori, yang hanya empat persennya adalah karbohidrat.

Baca Juga:

2. Mengandung enzim proteolitik dan menyasar lemak perut

Nanas mengandung bromelain, enzim proteolitik yang membantu memecah molekul protein dalam tubuh.

Bromelain membantu pencernaan dan pemanfaatan protein yang lebih baik, sehingga membantu Anda mendapatkan massa tubuh tanpa lemak. Bromelain juga membantu memobilisasi lemak perut.

Ada beberapa manfaat rutin mengonsumsi nanas yang bisa membantu menurunkan berat badan dan salah satunya mengandung banyak serat.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   nanas  Berat Badan  Kalori  Karbohidrat 
BERITA NANAS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp