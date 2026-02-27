Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

6 Manfaat Serai, Baik untuk Penderita Diabetes

Jumat, 27 Februari 2026 – 07:38 WIB
6 Manfaat Serai, Baik untuk Penderita Diabetes - JPNN.COM
Ilustrasi Serai. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - SERAI merupakan salah satu herbal yang mengandung berbagai manfaat.

Cara membuat herbal air rebusan serai cukup mudah. Siapkan 4 gelas air, 2 batang serai cincang dan satu sendok teh madu.

Rebus semua bahan dan sajikan hangat. Satu gelas air rebusan serai baik diminum setiap hari. Sehingga bisa mendapatkan berbagai manfaatnya.

Hal ini lantaran daun ini menyimpan kandungan antioksidan dan senyawa anti peradangan asam klorogenik.

Sementara itu, hasil studi 2015 menunjukkan bahwa minum infused water serai setiap hari selama 30 hari bisa meningkatkan kadar hemoglobin, volume sel, dan jumlah sel darah merah dalam tubuh.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Detoksifikasi tubuh

Serai dikenal sebagai diuretik yang bisa melancarkan buang air kecil.

Buang air kecil yang lancar bisa membersihkan tubuh dari kelebihan cairan dan natrium.

Ada beberapa manfaat serai yang baik untuk kesehatan jika dikonsumsi secara rutin dan salah satunya menurunkan berat badan.

