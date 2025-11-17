6 Manfaat Sirsak, Ampuh Obati Insomnia

jpnn.com, JAKARTA - SIRSAK merupakan salah satu buah yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.

Rasa buah sirsak merupakan perpaduan lezat antara stroberi dan nanas, dengan rasa manis dan jeruk lainnya yang membuatnya sangat populer di belahan dunia ini.

Daging buah yang lembut dan seratnya digunakan untuk minuman, makanan penutup, smoothie, dan permen, serta berbagai macam pengobatan medis tradisional.

Meskipun rasanya cukup untuk menjadikan buah ini populer, kandungan vitamin dan nutrisi yang kaya dari buah ini meliputi vitamin C, vitamin B, dan beberapa senyawa antioksidan.

Air dari sirsak telah digunakan secara topikal, sementara biji yang dihaluskan dan rebusan yang terbuat dari daun juga merupakan bentuk pengobatan alami yang populer.

Anda juga bisa menggunakan daun dan biji yang dihaluskan untuk menyeduh teh, yang juga memiliki beberapa efek yang mengesankan pada tubuh manusia.

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Organicfacts.net.

1. Mengendalikan Parasit

Sifat antiparasit sirsak telah menjadikannya pengobatan yang populer di banyak daerah pedesaan di Amerika Latin dan Selatan, khususnya di daerah yang lebih sering terjadi infeksi parasit.