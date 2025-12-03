Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

6 Manfaat Susu Campur Kunyit, Wanita Pasti Suka

Rabu, 03 Desember 2025 – 09:11 WIB
Ilustrasi kunyit. Foto: Laman MSN

jpnn.com, JAKARTA - KUNYIT merupakan salah satu rempah yang biasanya digunakan ke dalam beberapa hidangan gurih, seperti gulai.

Sedangkan susu merupakan minuman padat nutrisi yang wajib dikonsumsi setiap orang.

Susu campur kunyit telah lama dikenal sebagai salah satu minuman yang bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mengurangi stres dan meningkatkan fungsi otak

Kandungan kurkumin dalam kunyit mampu mengurangi rasa depresi.

Kadar kurkumin meningkatkan kadar brain-derived neurotrophic factor (BDNF).

Rendahnya BDNF ini memicu depresi. BDNF yang rendah juga bisa berarti ada gangguan dalam otak.

2. Mempercantik kulit

Ingin kulit mulus tanpa jerawat secara alami, cobalah rutin mengonsumsi susu dan kunyit.

Ada beberapa manfaat rutin mengonsumsi susu yang dicampur dengan kunyit untuk kesehatan dan salah satunya ialah mengurangi stres.

