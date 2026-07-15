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JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

6 Manfaat Susu Kacang Kenari, Baik untuk Penderita Diabetes

Rabu, 15 Juli 2026 – 06:06 WIB
6 Manfaat Susu Kacang Kenari, Baik untuk Penderita Diabetes - JPNN.COM
Susu kacang kenari. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - SUSU merupakan salah satu minuman yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.

Salah satu jenis susu yang cukup populer adalah susu kacang kenari.

Baru pada awal tahun 2010-an perusahaan mulai memproduksi susu kenari, dan untuk alasan yang tepat.

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Karunia alam yang pedas ini adalah salah satu makanan tersehat yang telah menjadi bagian dari pola makan sehat selama berabad-abad.

Tidak hanya menambah sedikit rasa pada masakan Anda, tetapi juga menawarkan beberapa manfaat kesehatan.

Kacang kenari adalah biji yang bisa dimakan yang memiliki struktur berbentuk otak dan bergizi tinggi.

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Kacang kenari kaya akan kebaikan serat, vitamin, mineral, antioksidan, dan lemak sehat.

Berikut ini penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

Ada beberapa manfaat susu kacang kenari yang ternyata baik untuk kesehatan tubuh dan salah satunya tentu saja baik dikonsumsi penderita diabetes.

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TAGS   kacang kenari  susu kacang kenari  radikal bebas  penderita diabetes 
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