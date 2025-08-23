6 Manfaat Susu Kambing, Baik untuk Kesehatan Jantung

Sabtu, 23 Agustus 2025 – 09:12 WIB

jpnn.com, JAKARTA - APAKAH Anda pernah mengonsumsi susu kambing? Banyak orang mungkin tidak suka jenis susu yang satu ini.

Padahal, susu kambing bisa menjadi alternatif yang sangat baik untuk pengganti susu sapi, karena lebih mudah dicerna dan lebih rendah laktosa.

Dahsyatnya lagi, susu kambing ini mengandung nutrisi penting seperti lemak, protein, vitamin dan mineral seperti vitamin B6, vitamin A, kalsium dan fosfor.

Baca Juga: 4 Khasiat Rutin Minum Susu Kambing untuk Ibu Hamil yang Bikin Kaget

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Meningkatkan kesehatan kulit

Susu kambing adalah sumber vitamin A yang baik, yang bisa membantu memperbaiki kulit, mengurangi jerawat dan menunda timbulnya kerutan.

Selain itu, susu kambing mengandung asam laktat yang membantu mengangkat sel kulit mati dan mencerahkan warna kulit.

2. Mengobati anemia

Kandungan bioavailabilitas zat besi dalam susu kambing lebih tinggi daripada susu sapi.

Artinya, konsumsi susu kambing bisa membantu meningkatkan kadar zat besi dan mengurangi risiko anemia defisiensi besi.