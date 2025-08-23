Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

6 Manfaat Susu Kambing, Baik untuk Kesehatan Jantung

Sabtu, 23 Agustus 2025 – 09:12 WIB
6 Manfaat Susu Kambing, Baik untuk Kesehatan Jantung - JPNN.COM
Susu kambing. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - APAKAH Anda pernah mengonsumsi susu kambing? Banyak orang mungkin tidak suka jenis susu yang satu ini.

Padahal, susu kambing bisa menjadi alternatif yang sangat baik untuk pengganti susu sapi, karena lebih mudah dicerna dan lebih rendah laktosa.

Dahsyatnya lagi, susu kambing ini mengandung nutrisi penting seperti lemak, protein, vitamin dan mineral seperti vitamin B6, vitamin A, kalsium dan fosfor.

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Meningkatkan kesehatan kulit

Susu kambing adalah sumber vitamin A yang baik, yang bisa membantu memperbaiki kulit, mengurangi jerawat dan menunda timbulnya kerutan.

Selain itu, susu kambing mengandung asam laktat yang membantu mengangkat sel kulit mati dan mencerahkan warna kulit.

Baca Juga:

2. Mengobati anemia

Kandungan bioavailabilitas zat besi dalam susu kambing lebih tinggi daripada susu sapi.

Artinya, konsumsi susu kambing bisa membantu meningkatkan kadar zat besi dan mengurangi risiko anemia defisiensi besi.

Ada beberapa manfaat susu kambing yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya baik untuk kesehatan jantung.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Susu kambing  manfaat susu kambing  Peradangan  Anemia 
BERITA SUSU KAMBING LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp