JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

6 Manfaat Teh Hijau, Bantu Turunkan Risiko Serangan Kanker

Jumat, 26 Desember 2025 – 03:00 WIB
Teh Hijau. Foto: Laman Care2

jpnn.com, JAKARTA - CUACA dingin membuat banyak orang suka mengonsumsi minuman hangat.

Salah satu pilihan teh yang lebih sehat adalah secangkir teh hijau.

Kaya akan antioksidan dan nutrisi, teh hijau memiliki banyak manfaat bagi tubuh manusia.

Sebagai jawaban sempurna untuk semua makanan pedas dan kaya yang dikonsumsi orang selama musim dingin, teh hijau tidak hanya menghilangkan panas berlebih dari tubuh manusia, tetapi juga bertindak sebagai katalisator dalam penyembuhan tukak lambung.

Teh hijau memiliki efek menguntungkan yang menghasilkan peningkatan fungsi otak, pembakaran lemak, dan penurunan risiko kanker.

Berikut ini penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

1. Meningkatkan kewaspadaan

Teh hijau mengandung kafein yang menghalangi neurotransmitter penghambat yang disebut Adenosin, yang pada gilirannya, meningkatkan aktivasi neuron serta dopamin dan norepinefrin.

Hal ini menyebabkan peningkatan fungsi otak, suasana hati yang lebih baik, dan memori, menurut sebuah studi tahun 2008 yang disponsori oleh Tea Council of UK.

Ada beberapa manfaat teh hijau yang ternyata baik untuk kesehatan tubuh Anda jika dikonsumsi secara rutin dan salah satunya menurunkan risiko diabetes.

