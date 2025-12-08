Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

6 Manfaat Telur Puyuh, Bantu Kurangi Risiko Penyakit Terminal

Senin, 08 Desember 2025 – 08:47 WIB
6 Manfaat Telur Puyuh, Bantu Kurangi Risiko Penyakit Terminal - JPNN.COM
Ilustrasi Telur Puyuh. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - TELUR merupakan salah satu makanan kesukaan banyak orang karena kandungan nutrisinya yang luar biasa.

Salah satu jenis telur yang bisa Anda konsumsi ialah telur puyuh.

Telur puyuh memiliki warna putih atau cokelat dengan bintik, dan ukurannya lebih kecil dari telur ayam.

Baca Juga:

Bagian kuning telurnya lebih banyak. Karenanya, telur puyuh umumnya tinggi kolesterol.

Sejumlah masakan Asia, terutama Jepang, banyak menggunakan telur puyuh.

Meski kandungan kolesterolnya relatif tinggi, telur puyuh mempunyai sejumlah manfaat bagi kesehatan tubuh.

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Kurangi risiko penyakit terminal

Manfaat telur puyuh yang pertama ialah mengurangi risiko penyakit terminal.

Ada beberapa manfaat telur puyuh yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya ialah mengobati alergi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Telur puyuh  Manfaat telur puyuh  alergi  metabolisme tubuh 
BERITA TELUR PUYUH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp