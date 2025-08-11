Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

6 Manfaat Tidur Siang, Ampuh Tingkatkan Produktivitas

Senin, 11 Agustus 2025 – 09:08 WIB
Tidur siang di sela-sela jam kerja. Foto: ilustrasi/hellosehat

jpnn.com, JAKARTA - TIDUR siang merupakan salah satu waktu istirahat yang menyenangkan.

Seringkali dianggap pemalas, ternyata sangat banyak manfaat tidur siang yang berguna untuk mental, pikiran, dan juga tubuh.

Menurut penelitian, tidur siang jauh lebih efektif untuk mengatasi kelelahan dibandingkan menambah jam tidur pada malam hari.

Karena manfaat tidur siang sangat baik untuk kesehatan, banyak praktisi kesehatan yang menganjurkan untuk tidur siang selama 30 menit saja per hari.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Memperbaiki Mood

Tidur siang bisa menurunkan tingkat stres, lalu setelah tingkat stres turun akan ada kenaikan neurotransmitter serotonin dalam tubuh.

Serotonin ini berguna untuk mengatur suasana hati, menghasilkan perasaan puas, dan kesejahteraan yang pada akhirnya akan memperbaiki mood.

2. Membuat Lebih Fokus dan Segar

Menurut sebuah studi di Spanyol, tidur siang selama 60-90 menit manfaatnya sama dengan tidur malam hari dan bisa membuatmu lebih segar.

Ada beberapa manfaat tidur siang yang ternyata baik untuk kesehatan tubuh dan salah satunya ialah meningkatkan kewaspadaan.

TAGS   tidur siang  manfaat tidur siang  Stres  kewaspadaan 
