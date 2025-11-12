Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

6 Manfaat Tomat, Baik untuk Menjaga Kesehatan Otak

Rabu, 12 November 2025 – 07:49 WIB
Ilustrasi tomat. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - TOMAT merupakan salah satu buah yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.

Mengonsumsi tomat sangat disarankan bagi penderita diabetes, infeksi saluran kemih, masalah pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan faktor lainnya.

Tomat ternyata mengandung berbagai macam vitamin yang baik untuk tubuh, seperti vitamin A, vitamin C, vitamin K, dan juga vitamin B6.

Berikut khasiat mengonsumsi buah tomat yang sangat dahsyat bagi kesehatan ota, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Meningkatkan Daya Ingat

Manfaat tomat yang pertama ialah membantu meningkatkan daya ingat.

Dalam tomat juga mengandung vitamin B6 yang sangat baik untuk memproduksi hemoglobin, sehingga bisa mengatasi anemia dan kadar oksigen rendah dalam tubuh penyebab sesak napas.

Tidak hanya itu, vitamin B6 dalam tomat ini juga sangat baik untuk mengatasi depresi dan kehilangan ingatan, sekaligus meningkatkan daya ingat agar lebih tajam.

2. Sebagai Makanan Otak

Manfaat buah tomat mentah menjadi salah satu cara paling mudah dan ekonomis untuk meningkatkan asupan yang bertugas memproteksi otak karena kandungan karotenoid.

Ada beberapa manfaat tomat yang baik untuk membantu menjaga kesehatan otak dan salah satunya mencegah serangan alzheimer.

