6 Minuman Sehat untuk Penderita Diabetes

Kamis, 18 September 2025 – 02:00 WIB

jpnn.com, JAKARTA - DIABETES merupakan salah satu penyakit kronis yang sangat berbahaya.

Mengidap diabetes berarti Anda harus waspada terhadap semua yang kamu makan atau minum.

Sangat penting untuk mengetahui jumlah karbohidrat yang Anda konsumsi dan bagaimana karbohidrat tersebut bisa memengaruhi gula darah kamu.

American Diabetes Association (ADA) merekomendasikan minuman rendah kalori atau tanpa kalori. Alasan utamanya adalah untuk mencegah lonjakan gula darah.

Minuman rendah kalori atau tanpa kalori biasanya merupakan pilihan terbaik saat memilih sesuatu untuk menghilangkan dahaga Anda.

Anda bisa menambahkan sedikit perasan lemon atau jeruk nipis segar ke dalam minuman kamu untuk mendapatkan sensasi menyegarkan dan rendah kalori.

Perlu diingat bahwa bahkan pilihan rendah gula, seperti jus sayuran, harus dikonsumsi dalam jumlah sedang.

Produk susu rendah lemak mengandung gula susu alami laktosa, jadi Anda harus memasukkan minuman berbahan dasar susu ke dalam total asupan karbohidrat kamu untuk hari itu.