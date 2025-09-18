Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

6 Minuman Sehat untuk Penderita Diabetes

Kamis, 18 September 2025 – 02:00 WIB
6 Minuman Sehat untuk Penderita Diabetes - JPNN.COM
Susu. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - DIABETES merupakan salah satu penyakit kronis yang sangat berbahaya.

Mengidap diabetes berarti Anda harus waspada terhadap semua yang kamu makan atau minum.

Sangat penting untuk mengetahui jumlah karbohidrat yang Anda konsumsi dan bagaimana karbohidrat tersebut bisa memengaruhi gula darah kamu.

Baca Juga:

American Diabetes Association (ADA) merekomendasikan minuman rendah kalori atau tanpa kalori. Alasan utamanya adalah untuk mencegah lonjakan gula darah.

Minuman rendah kalori atau tanpa kalori biasanya merupakan pilihan terbaik saat memilih sesuatu untuk menghilangkan dahaga Anda.

Anda bisa menambahkan sedikit perasan lemon atau jeruk nipis segar ke dalam minuman kamu untuk mendapatkan sensasi menyegarkan dan rendah kalori.

Baca Juga:

Perlu diingat bahwa bahkan pilihan rendah gula, seperti jus sayuran, harus dikonsumsi dalam jumlah sedang.

Produk susu rendah lemak mengandung gula susu alami laktosa, jadi Anda harus memasukkan minuman berbahan dasar susu ke dalam total asupan karbohidrat kamu untuk hari itu.

Ada beberapa jenis minuman yang aman dikonsumsi oleh penderita diabetes tanpa menaikkan gula darah dan salah satunya adalah jus sayur.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   penderita diabetes  minuman  air soda  Teh 
BERITA PENDERITA DIABETES LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp