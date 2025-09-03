Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Kriminal

6 Orang Jadi Tersangka Kerusuhan di Jakarta, Ini Perannya

Rabu, 03 September 2025 – 04:00 WIB
6 Orang Jadi Tersangka Kerusuhan di Jakarta, Ini Perannya - JPNN.COM
Polda Metro Jaya pada Selasa (2/9/2025) mengumumkan penangkapan enam tersangka yang diduga menghasut pelajar dan anak-anak untuk melakukan kerusuhan dalam unjuk rasa di wilayah DKI Jakarta pada 25 dan 28 Agustus 2025. (ANTARA/Mario Sofia Nasution)

jpnn.com, JAKARTA - Melalui serangkaian penyelidikan, polisi menangkap enam tersangka penghasut yang memicu anarkistis dan kerusuhan semasa aksi unjuk rasa di wilayah DKI Jakarta pada 25 dan 28 Agustus 2025.

"Keenam pelaku ini ditangkap setelah Satgas Gakkum Anti Anarkis melakukan penyelidikan sejak Senin (25/8) dan menemukan sejumlah bukti serta keterangan yang membuat kami melakukan penetapan tersangka," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary, Selasa (2/9).

Keenam tersangka berinisial DMR, MS, SH, KA, RAP, dan FL menyebarkan hasutan melalui platform media sosial untuk mendorong pelajar dan anak-anak melakukan kerusuhan di lokasi unjuk rasa.

Dia mengatakan DMR ditangkap di Jakarta Timur pada Senin (1/9) malam dan MS ditangkap di Polda Metro Jaya pada Selasa (2/9) saat mendampingi DMR.

Sementara itu, SH ditangkap di Bali, RAP ditangkap di Palmerah (Jakarta Barat, dan KA ditangkap oleh aparat Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya.

Ade mengatakan mereka ditangkap pada Senin (1/9).

Polisi menjerat para tersangka menggunakan pasal 160 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penghasutan untuk berbuat pidana serta pasal 45A ayat 3 jo pasal 28 ayat 3 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Para tersangka juga dijerat menggunakan pasal 76 H jo pasal 15 jo pasal 87 Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak karena diduga memperalat anak serta membiarkan anak tanpa perlindungan. (antara/jpnn)

Ini peran para tersangka hingga membuat kerusuhan di Jakarta semasa aksi unjuk rasa pada 25 dan 28 Agustus 2025.

Redaktur & Reporter : Rah Mahatma Sakti

