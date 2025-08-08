Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Aceh

6 Penyebar Aliran Sesat di Aceh Ditangkap Polisi, Ajarannya Begini, Astaga!

Jumat, 08 Agustus 2025 – 10:22 WIB
6 Penyebar Aliran Sesat di Aceh Ditangkap Polisi, Ajarannya Begini, Astaga! - JPNN.COM
Terduga pelaku penyebaran ajaran menyimpang di Polres Aceh Utara, Kamis (7/8/2025). (ANTARA/HO-Polres Aceh Utara)

jpnn.com - Polisi mengungkap kasus penyebaran ajaran diduga sesat yang tidak sesuai akidah Islam dilakukan sekelompok orang di Kabupaten Aceh Utara.

Kapolres Aceh Utara AKBP Tri Aprianto menyebut dalam mengungkap kasus itu, pihaknya mengamankan enam anggota kelompok penyebaran ajaran diduga sesat tersebut.

"Ada enam orang diduga dari kelompok ajaran menyimpang yang diamankan. Tiga di antaranya diamankan di sebuah masjid di Kabupaten Aceh Utara pada 25 Juli 2025," kata AKBP Tri, Kamis (7/8/2025).

Baca Juga:

Enam orang tersebut yakni berinisial AA (33) dan RB (39), keduanya warga Sumatera Utara.

Kemudian, HA (60) dan ME, keduanya warga Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh. Serta NZ (53), warga Kabupaten Aceh Utara, dan ES (38), warga Jakarta Barat.

Kapolres menyebutkan kasus dugaan aliran sesat ini berawal ketika warga melihat pengajian di sebuah masjid di Lhoksukon, pada 25 Juli 2025.

Baca Juga:

Warga menghentikan pengajian tersebut karena diduga menyimpang dari Islam

Selanjutnya, warga melaporkan ke Polres Aceh Utara. Dari laporan tersebut, polisi mengamankan tiga orang.

Enam pelaku penyebar aliran sesat di Aceh Utara ditangkap polisi. Begini ajaran mereka yang dianggap menyimpang dari Ahlussunnah wal Jamaah.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Aliran Sesat  ajaran sesat  Aceh  Aceh Utara  ditangkap polisi  AKBP Tri Aprianto 
BERITA ALIRAN SESAT LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp