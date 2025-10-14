6 Pernyataan FPTP soal Kehebohan Trans7, Nomor 5 Butuh KPI

Selasa, 14 Oktober 2025 – 19:52 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Forum Percepatan Transformasi Pesantren (FPTP) prihatin dengan kehebohan program Expose milik Trans7 soal kegiatan santri di pondok pesantren.

Direktur FPTP KH Saifullah Ma’shum menilai pihak Trans7 kebablasan, menyalahi kaidah-kaidah jurnalistik, dan tidak profesional.

"Pihak Trans7 tidak memahami kultur pesantren. Dengan narasi sesat menayangkan kegiatan santri di Pesantren Lirboyo, Kediri yang tengah bersilaturahmi dengan pengasuh pondok," ujarnya, Selasa (14/10).

"FPTP sangat menyayangkan tayangan tersebut dan menyatakan protes keras kepada pengelola Trans7," imbuhnya.

Menurut Saifullah, aktivitas yang dilakukan di lingkungan pesantren harus dipahami dengan perspektif dan parameter tata-nilai dan tradisi kehidupan pesantren.

"Sesuai dengan ajaran yang dianut para santri di pesantren sangat memuliakan kiai yang telah mendidik dan mengajarkan ilmu agama, ilmu tentang kehidupan dan ajaran luhur tanpa mengenal lelah. Dan cara memuliakan kiai itu mereka ekspresikan dengan berbagai macam bentuk," tuturnya.

"Perihal santri memberikan bingkisan/amplop kepada kiai, hal itu merupakan tradisi yang berkembang di dunia pesantren dan kaum santri pada umumnya," katanya. (*/jpnn)

Sehubungan dengan kejadian itu, FPTP menyatakan hal-hal sebagai berikut: