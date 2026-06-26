6 Poin Surat PPPK Paruh Waktu & Honorer Database BKN yang Sudah Diterima Presiden

jpnn.com - Aliansi R2 R3 Indonesia (ARRI) menyampaikan aspirasi dan harapan besar kepada pemerintah terkait penyelesaian status honorer R2 R3 yang telah mengikuti proses pendataan nasional dan seleksi ASN sesuai kebijakan pemerintah.

Ketua umum Aliansi R2 R3 Indonesian Faisol Mahardika mengatakan, sesuai amanat UU 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, pemerintah berkewajiban melakukan penataan honorer serta memastikan bahwa ASN hanya terdiri dari PNS dan PPPK. UU ASN juga menegaskan pentingnya penataan tenaga honorer sebagai bagian dari reformasi birokrasi nasional.

Selain itu, honorer yang masuk dalam database BKN merupakan tenaga kerja yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh pemerintah melalui proses pendataan resmi yang dilakukan secara nasional. Pendataan tersebut bertujuan menjadi dasar penyusunan kebijakan penyelesaian tenaga honorer.

Sehubungan dengan hal tersebut, Faisol mengatakan, Aliansi R2 R3 Indonesia sudah menyampaikan surat kepada Presiden Prabowo Subianto. Surat tersebut disampaikan langsung saat RI 1 mengunjungi Bangkalan pada Selasa, 23 Juni 2026.

Adapun enam poin surat PPPK Paruh Waktu dan honorer database BKN yang sudah diterima presiden sebagai berikut:

1. Percepatan pengangkatan seluruh R2 dan R3 yang saat ini berstatus PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu. Memohon kepada pemerintah agar seluruh tenaga non-ASN kategori R2 dan R3 yang telah masuk Database BKN dan mengikuti seluruh tahapan seleksi ASN, dan saat ini berstatus PPPK Paruh Waktu diberikan kepastian pengangkatan menjadi PPPK sesuai amanat penataan tenaga honorer dalam UU ASN Nomor 20 Tahun 2023.

2. Pengalokasian anggaran APBN dan transfer ke daerah, Aliansi meminta pemerintah dan DPR RI: