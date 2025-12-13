Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Hukum

6 Polisi Vs 2 Matel di Kalibata: Pengeroyokan Berlangsung Cepat

Sabtu, 13 Desember 2025 – 12:45 WIB
Ilustrasi polisi. Foto: Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - JAKARTA - Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengungkap pemicu pengeroyokan terhadap dua mata elang (matel) atau debt collector di Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (11/12).

Pengeroyokan yang dilakukan oleh anggota Polri itu menyebabkan korban tewas.

Trunoyudo mengatakan dari hasil penyelidikan diketahui pengeroyokan ini dipicu karena kedua matel menghentikan motor yang dikendarai anggota kepolisian.

"Jadi, kendaraan tersebut betul digunakan oleh anggota, sehingga inilah yang melatarbelakangi terjadinya peristiwa tersebut," ujar Trunoyudo saat konferensi pers di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat (12/12).

Namun, Trunoyudo tidak menjelaskan lebih jauh bagaimana keterlibatan enam anggota yang ditetapkan sebagai tersangka dalam pengeroyokan tersebut.

Sementara itu, Kapolsek Pancoran Kompol Mansur sebelumnya mengatakan peristiwa bermula saat kedua matel itu menghentikan seorang pengendara sepeda motor di lokasi kejadian.

"Kronologinya, ada salah satu pengguna sepeda motor. Nah, sepeda motor tiba-tiba dihentikan. Setelah disetop, diberhentikan, lah, biasa. Nah, baru diberhentikan, ini menurut keterangan saksi, baru diberhentikan, pengguna jalan yang lain keluar dari mobil," kata Mansur.

Dia menyebut pengeroyokan itu dilakukan oleh orang-orang yang keluar dari mobil tersebut.

Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengungkap pemicu pengeroyokan di Kalibata. Tiba-tiba...

