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JPNN.com - Lifestyle - Keluarga

6 Rekomendasi Venue Pernikahan Mewah di Bali, Harga Terjangkau

Rabu, 22 Juli 2026 – 00:26 WIB
6 Rekomendasi Venue Pernikahan Mewah di Bali, Harga Terjangkau - JPNN.COM
Nakula menghadirkan rangkaian paket pernikahan mewah yang bernilai tinggi dan fleksibel. Foto: dok Nakula

jpnn.com, BALI - Pulau Dewata masih menjadi destinasi favorit bagi calon pengantin yang ingin melangsungkan pernikahannya.

Keindahan alam, suasan romantis, dan pilihan vila mewah membuat Pulau Dewata sulit untuk dilupakan.

Namun, ada sebagian calon penggantin mengurunkan niatnya melakukan pernikahan di Bali karena harga yang tidak murah.

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Kini persepsi itu perlahan mulai memudar. Sebab, perusahaan manajemen vila di Bali, Nakula menghadirkan rangkaian paket pernikahan mewah yang bernilai tinggi dan fleksibel.

CEO of Nakula, Christian Sunjoto mengungkapkan pihaknya menawarkan sejumlah pengalaman desitinasi pernikahan yang sekadar venue yang indah.

Dia menyebut paket yang ditawarkan untuk acara resepsi pernikahan itu mulai dari Rp 50 juta.

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"Setiap paket sudah termasuk menginap eksklusif selama dua malam, sehingga pasangan dapat merayakan hari istimewa, bersantai bersama orang-orang terdekat tanpa harus berpindah lokasi," kata Sunjoto dalam siaran persnya, Selasa (21/7).

Ada enam pilihan vila yang ditawarkan Nawila bagi calon pengantin lebih dari sekadar sebuah perayaan.

Ada enam pilihan vila yang ditawarkan Nawila bagi calon pengantin yang ingin mencari venue pernikahan.

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TAGS   venue pernikahan  rekomendasi  Pernikahan  Nakula 
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