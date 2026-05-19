Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

6 Santriwati di Pekalongan Diduga Dicabuli Pimpinan Ponpes

Kamis, 28 Mei 2026 – 02:02 WIB
6 Santriwati di Pekalongan Diduga Dicabuli Pimpinan Ponpes - JPNN.COM
Ilustrasi pencabulan. Foto: Richardo/JPNN.com.

jpnn.com - Polisi mengungkap dugaan pencabulan enam santriwati di Pondok Pesantren Padepokan Padang Ati Buaran, Pekalongan sekaligus mengamankan pengasuh ponpes Abdul Khalim Fadlun.

Kapolres Pekalongan Kota AKBP Riki Yariandi engatakan aat ini terdapat enam korban berusia antara 17 - 25 tahun yang menjalani pemeriksaan bersama terduga pelaku.

"Kami juga membuka kemungkinan adanya tambahan korban lain mengingat jumlah dugaan korban yang belum berani melapor disebut mencapai lebih dari 25 orang," kata dia, Rabu (27/5/20026).

Baca Juga:

Setelah diamankan pada Rabu (27/5), Pengasuh Pondok Pesantren Padepokan Padang Ati Buaran langsung menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik Satreskrim Polres Pekalongan Kota.

Sejumlah santri yang diduga menjadi korban juga turut dimintai keterangan oleh polisi.

Sebelum penangkapan terhadap pengasuh ponpes, sekelompok massa organisasi masyarakat menggeruduk Pondok Pesantren Padepokan Padang Ati di Buaran, Kabupaten Pekalongan, Rabu (27/5).

Baca Juga:

Massa yang mengatasnamakan diri Yakuza Mangenes itu meminta pertanggungjawaban pimpinan pondok yang diduga melakukan perbuatan asusila terhadap puluhan santrinya.

Saat didatangi lebih dari 20 anggota organisasi tersebut, sejumlah korban yang merupakan mantan santriwati langsung memberikan kesaksian di hadapan ratusan santri lainnya agar berani berbicara dan melapor.

Polisi mengungkap dugaan pencabulan enam santriwati di Pondok Pesantren Padepokan Padang Ati Buaran, Pekalongan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   santriwati  dicabuli  pimpinan ponpes  pencabulan  Pekalongan  polres pekalongan  Padepokan Padang Ati Buaran  Yakuza Mangenes 
BERITA SANTRIWATI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp