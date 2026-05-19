6 Sayuran Rendah Glikemik yang Cocok Dikonsumsi Penderita Diabetes
jpnn.com, JAKARTA - PARA ahli kesehatan menyarankan kita untuk selalu mengonsumsi sayuran.
Bagi penderita diabetes, Anda tidak perlu khawatir. Anda tidak perlu melewatkan makanan lezat untuk tetap sehat dan menjaga kadar gula darah Anda.
Faktanya, piring Anda bisa berwarna-warni dan ramah diabetes dengan beberapa sayuran yang memiliki indeks glikemik rendah.
Jika Anda kesulitan menjaga kadar gula darah kamu setiap hari, berikut adalah beberapa sayuran terbaik untuk mengelolanya seperti seorang profesional.
Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Food.ndtv.com.
1. Brokoli
Brokoli adalah sayuran yang sangat terkenal, tetapi dibenci banyak orang.
Namun tahukah Anda bahwa brokoli sebenarnya bisa membantu Anda mengelola kadar gula darah dalam tubuh Anda?
Menurut sebuah makalah penelitian tahun 2012 yang diterbitkan di Research Gate, brokoli memiliki indeks glikemik rendah dan kaya akan sulforafan, yang membantu menurunkan kadar gula darah dalam tubuh.