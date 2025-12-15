6 Tahun Berjuang Melawan Kanker yang Diidap, Vidi Aldiano Menulis Kata-Kata Menyentuh

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Vidi Aldiano membagikan unggahan yang menyentuh mengenai perjalanan hidupnya dengan kanker.

Menandai enam tahun perjalanannya hidup dengan kanker, suami Sheila Dara itu mengakui bahwa banyak sekali perubahan yang terjadi semenjak itu.

"Hari ini tepat 6 tahun saya berkenalan dengan hadiah Tuhan berupa Kanker," ujar Vidi Aldiano melalui akunnya di Instagram, dikutip Senin (15/12).

"Banyak perubahan sejak hari itu. Banyak prioritas berubah. Mindset shifted. Dan cara aku melihat dunia, bersyukur akan hal-hal yang sebelumnya enggak pernah disadari, dan bisa melihat sebuah cobaan menjadi sebuah hikmah, banyak sekali kamu mengubahku," sambungnya.

Pria 35 tahun tersebut pun mengucapkan terima kasih kepada penyakit yang diidapnya itu.

Sebab menurutnya, penyakit kanker yang diidapnya itu justru menjadi guru yang mengajarkannya banyak hal berharga selama enam tahun terakhir.

"Terima kasih Kanker, karena kamu, aku belajar banyak selama 6 tahun terakhir. Arti kesabaran, arti berserah, arti ikhlas, dan arti mencintai orang-orang yang genuine, sepenuhnya," kata Vidi Aldiano.

Walau demikian, dia tetap berharap perjumpaannya dengan kanker bisa berakhir secepatnya atas izin Tuhan.