6 Tahun Menikah Belum Dikaruniai Momongan, Delon Thamrin Rencana Adopsi Anak

Minggu, 28 Desember 2025 – 21:20 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Delon Thamrin dan istrinya, Aida Chandra telah membina rumah tangga selama 6 tahun.

Namun, pasangan suami istri itu belum dikaruniai buah hati hingga saat ini.

Keduanya pun berencana untuk mengadopsi anak. Mereka, bahkan hendak mengunjungi yayasan panti asuhan.

Keputusan untuk mengadopsi anak diambil agar rumah mereka tak terasa sepi.

"Program khusus mungkin kami mau selidiki ke panti-panti asuhan. Kami mau adopsi," ujar Delon Thamrin di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, baru baru ini.

"Rencana ya. Biar kami enggak sepi saja sih," tambahnya.

Ditanyai soal anak yang ingin diadopsi, Delon tak mematok kriteria khusus.

Penyanyi 47 tahun tersebut hanya berharap bisa mengadopsi anak yang masih berusia batita.