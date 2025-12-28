Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

6 Tahun Menikah Belum Dikaruniai Momongan, Delon Thamrin Rencana Adopsi Anak

Minggu, 28 Desember 2025 – 21:20 WIB
6 Tahun Menikah Belum Dikaruniai Momongan, Delon Thamrin Rencana Adopsi Anak - JPNN.COM
Delon Thamrin dan Aida Chandra. Foto Instagram

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Delon Thamrin dan istrinya, Aida Chandra telah membina rumah tangga selama 6 tahun.

Namun, pasangan suami istri itu belum dikaruniai buah hati hingga saat ini. 

Keduanya pun berencana untuk mengadopsi anak. Mereka, bahkan hendak mengunjungi yayasan panti asuhan.

Baca Juga:

Keputusan untuk mengadopsi anak diambil agar rumah mereka tak terasa sepi.

"Program khusus mungkin kami mau selidiki ke panti-panti asuhan. Kami mau adopsi," ujar Delon Thamrin di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, baru baru ini.

"Rencana ya. Biar kami enggak sepi saja sih," tambahnya.

Baca Juga:

Ditanyai soal anak yang ingin diadopsi, Delon tak mematok kriteria khusus.

Penyanyi 47 tahun tersebut hanya berharap bisa mengadopsi anak yang masih berusia batita.

Penyanyi Delon Thamrin dan istrinya, Aida Chandra telah membina rumah tangga selama 6 tahun.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Delon Thamrin  Aida Chandra  adopsi anak  anak 
BERITA DELON THAMRIN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp