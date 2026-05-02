Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

6 Tersangka Kerusuhan May Day di Cikapayang Bandung Positif Narkoba

Sabtu, 02 Mei 2026 – 19:21 WIB
Kelompok perusuh membakar pos polisi dan merusak lampu lalu lintas di simpang Jalan Cikapayang - Tamansari, Kota Bandung, Jumat (1/5/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Enam orang ditetapkan sebagai tersangka terkait kericuhan yang terjadi di Jalan Cikapayang - Tamansari, Kota Bandung.

Tidak hanya terbukti terlibat dalam pembakaran pos polisi dan videtron, mereka juga positif dinyatakan mengonsumsi obat terlarang jenis Tramadol.

Adapun keenam orang yang ditetapkan sebagai tersangka itu berinisial MRN (21), MRA (17), RS (19), MFNA (19), FAP (21), dan HIS (20), yang masih berstatus sebagai pelajar atau mahasiswa.

Baca Juga:

"Ini sangat memprihatinkan. Selain melakukan aksi anarkis, para tersangka ini diketahui di bawah pengaruh obat-obatan terlarang jenis Tramadol saat beraksi," kata Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Hendra Rochmawan, dalam keterangannya, Sabtu (2/5).

Selain Tramadol, khusus untuk pelaku MRN, polisi juga menemukan berbagai jenis psikotropika berupa butiran Alprazolam, Mersi, Euforis, dan Resperidon.

Kini, polisi masih melakukan pengembangan untuk mengetahui asal muasal obat terlarang tersebut.

Baca Juga:

"Kami akan melakukan pemeriksaan mendalam terkait asal-usul obat-obatan tersebut dan motivasi di balik simbol-simbol perlawanan yang mereka bawa," ucapnya.

Sebelumnya, massa berpakaian hitam yang membuat kericuhan di Jalan Cikapayang-Jalan Tamansari diduga berasal dari kelompok anarko.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   May Day  narkoba  Pos Polisi  bakar pos polisi 
BERITA MAY DAY LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp