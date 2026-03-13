Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Industri

6 Usulan KEK Sudah di Meja Presiden, Fokus Sektor Mobil Listrik Hingga Industri Hijau

Jumat, 13 Maret 2026 – 12:07 WIB
6 Usulan KEK Sudah di Meja Presiden, Fokus Sektor Mobil Listrik Hingga Industri Hijau - JPNN.COM
Media Gathering KEK memperkuat sinergi dan kolaborasi. Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah tengah gencar memacu pertumbuhan ekonomi nasional melalui perluasan wilayah industri strategis. 

Terbaru, sebanyak enam usulan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) baru telah diajukan dan kini telah memasuki tahap akhir di tingkat pimpinan negara.

Plt. Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK, Rizal Edwin Manansang mengonfirmasi seluruh berkas usulan telah rampung secara teknis. 

Otoritas terkait tengah menunggu keputusan resmi dari Presiden Prabowo Subianto untuk meresmikan kawasan-kawasan tersebut.

"Jadi, memang kami mengusulkan enam KEK baru yang akan diresmikan atau disetujui oleh Bapak Presiden, semuanya sudah berada di meja Presiden," kata Rizal dalam Media Gathering di Jakarta, Kamis (12/3).

Rizal menyatakan belum bisa membeberkan detail identitas spesifik dari calon KEK secara resmi.

Namun, dia mengungkapkan kawasan tersebut akan beroperasi di wilayah Sulawesi, Jawa Timur, Jawa Barat, hingga Kalimantan.

Rizal menjelaskan sektor manufaktur masih menjadi fokus utama dalam pengembangan enam kawasan ekonomi tersebut. 

6 usulan KEK baru menunggu restu Presiden Prabowo Subianto, akan fokus pada sektor manufaktur hingga industri hijau.

TAGS   mobil listrik  Kawasan Ekonomi Khusus  Presiden Prabowo Subianto  industri hijau 
