JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

60 Produk Rumah Tangga Kantongi Sertifikasi Halal dari BPJPH

Kamis, 30 April 2026 – 14:34 WIB
Sebanyak 60 produk Sanex resmi kantongi sertifikasi halal dari BPJPH untuk pasar Indonesia. Foto: Sanex

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 60 produk peralatan rumah tangga merek Sanex resmi mengantongi sertifikasi halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Produk-produk tersebut diproduksi oleh PT Indo Surya Kencana sebagai bagian dari upaya memenuhi kebutuhan konsumen terhadap produk halal di Indonesia.

Head of Marketing PT Indo Surya Kencana Randhika Curana, mengatakan pencapaian ini merupakan komitmen perusahaan dalam memastikan seluruh proses produksi memenuhi standar halal.

“Pencapaian sertifikasi halal ini merupakan komitmen kami untuk memastikan seluruh proses produksi memenuhi standar yang telah ditetapkan,” ujarnya dalam keterangan, Kamis (30/4).

Dia menambahkan, sertifikasi tersebut diharapkan memberikan rasa aman bagi konsumen dalam menggunakan produk rumah tangga sehari-hari.

Sebanyak 60 produk yang telah tersertifikasi mencakup berbagai kategori, seperti dispenser, kompor, teko listrik, blender, dan perangkat lainnya.

Dari sisi regulator, BPJPH menilai jumlah produk yang tersertifikasi tersebut menunjukkan komitmen pelaku industri dalam memenuhi standar halal.

Perwakilan BPJPH menyebut Sanex menjadi salah satu pelopor di kategori peralatan rumah tangga dengan jumlah produk bersertifikasi halal terbanyak saat ini.

