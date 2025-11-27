6.000 Porsi Makanan Bergizi Disalurkan untuk Penyintas Longsor Banjarnegara

jpnn.com, BANJARNEGARA - Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) melalui program Bank Makanan mendistribusikan 6.000 porsi Sajian Berkah Bergizi untuk penyintas bencana tanah longsor di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah.

Bantuan ini menjadi bagian dari respons cepat BAZNAS dalam memenuhi kebutuhan pangan warga terdampak.

Pimpinan BAZNAS RI Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Saidah Sakwan menyampaikan bahwa dapur umum Bank Makanan mulai beroperasi sejak Sabtu (22/11) dan menyalurkan sekitar 1.500 paket makanan setiap hari.

“Layanan ini menyasar para penyintas yang terpaksa mengungsi karena rumah mereka rusak dan lingkungan belum aman,” ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (27/11).

Saidah menjelaskan, pendistribusian paket makanan siap saji bertujuan membantu masyarakat memenuhi kebutuhan gizi di tengah kondisi serba terbatas.

Penyaluran dilakukan di berbagai lokasi pengungsian, seperti Kantor Kecamatan Pandanarum, GOR Desa Beji, Gedung Haji Desa Pringamba, Gedung Muhammadiyah, hingga rumah-rumah kerabat tempat warga mengungsi.

“Kami memastikan distribusi merata, termasuk ke titik-titik kecil yang dihuni pengungsi mandiri,” katanya.

Dia menambahkan, paket makanan disusun sesuai kebutuhan gizi dasar, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia.