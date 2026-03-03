Close Banner Apps JPNN.com
6.047 Jemaah Umrah Kembali ke Tanah Air Seusai Perang Iran vs Israel

Selasa, 03 Maret 2026 – 07:30 WIB
Ilustrasi jemaah umrah. Foto dok PNM

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) memastikan sebanyak 6.047 anggota jemaah umrah WNI telah kembali ke tanah air dengan aman.

Juru Bicara Kemenhaj RI Ichsan Marsha mengatakan kepulangan mereka ke tanah air sesuai memanasnya kawasan Timur Tengah, karena adanya perang antara Iran versus Israel-Amerika Serikat (AS).

“Pemerintah terus mengawal proses ini agar seluruh jemaah umrah dapat pulang secara bertahap dan tertib,” ujar Ichsan Marsha dikutip Selasa (3/2).

Ichsan mengatakan pemerintah terus mengamati situasi keamanan di kawasan Timur Tengah dan berfokus pada keselamatan, keamanan, dan perlindungan, bagi jemaah umrah.

Pemerintah memastikan seluruh proses penanganan dilakukan secara terukur, terkoordinasi, dan mengutamakan keselamatan.

Ichsan mengungkapkan pada Sabtu 28 Februari 2026 terdapat 4.200 anggota jemaah umrah yang kembali ke tanah air menggunakan 12 penerbangan. 

Kemudian pada Minggu 1 Maret 2026 terdapat 2.047 orang yang pulang ke tanah air menggunakan lima penerbangan.

Adapun calon jemaah umrah yang direncanakan berangkat hingga sebelum musim haji pada 18 April 2026 berjumlah 43.363 orang yang berasal dari 439 Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).

