JPNN.com - Nasional - Humaniora

62 Juta Orang dalam 5 Kelompok Sasaran Merasakan Manfaat MBG

Minggu, 24 Mei 2026 – 20:55 WIB
Murid penerima manfaat MBG di Depok. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - JAKARAT - Program Makan Bergizi Gratis atau MBG telah dirasakan manfaatnya oleh 62.454.064 orang.

Itu merujuk data Badan Gizi Nasional (BGN) pada Jumat (22/5).

Jumlah tersebut mencakup berbagai kelompok sasaran, yakni:

  • peserta didik
  • balita
  • ibu menyusui
  • ibu hamil
  • santri.

"Program ini menjadi salah satu langkah pemerintah dalam memperkuat ketahanan gizi nasional sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini," bunyi keterangan dari Badan Komunikasi RI, Minggu (24/5).

Dari total penerima manfaat tersebut, kelompok peserta didik menjadi penerima terbesar dengan jumlah mencapai 48.350.393 orang. Angka ini setara dengan 76,1 persen dari total data induk peserta didik sebanyak 63.574.421 jiwa.

Sementara itu, penerima manfaat dari kelompok balita mencapai 6.303.775 orang atau sekitar 37,7 persen dari total data induk balita nasional.

Untuk kategori ibu menyusui (busui), jumlah penerima tercatat sebanyak 2.066.533 orang atau 75,2 persen dari total sasaran.

Adapun penerima manfaat dari kelompok ibu hamil (bumil) mencapai 868.259 orang atau sekitar 35,3 persen.

