6,2 Juta Orang Mudik Pakai Angkutan Umum, Naik 10,98 Persen

jpnn.com, JAKARTA - Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2026 mencatat lonjakan signifikan pergerakan penumpang yang menggunakan angkutan umum pada mudik tahun ini.

Tercatat, penumpang angkutan umum mencapai 6.251.806 orang, dihitung secara akumulatif periode 13 - 17 Maret 2026 atau H-8 hingga H-4 Lebaran.

Angka tersebut menunjukkan kenaikan sebesar 10,98 persen, dibandingkan periode Angkutan Lebaran tahun 2025.

Seluruh moda transportasi mencatatkan tren pertumbuhan positif, dengan perkeretaapian menjadi primadona setelah melonjak 15,67 persen.

Sektor angkutan penyeberangan menyusul dengan kenaikan 11,27 persen, diikuti angkutan laut (10,50 persen), angkutan udara (8,14 persen), serta angkutan darat (6,41 persen).

Lonjakan mobilitas ini diduga dipicu kebijakan cuti bersama Hari Raya Nyepi yang sudah dimulai pada 18 Maret 2026.

Fenomena mudik dini tersebut dibenarkan Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan, Ernita Titis Dewi.

"Tren kenaikan ini menunjukkan masyarakat telah melakukan mudik lebih awal memanfaatkan kebijakan work from anywhere (WFA) maupun cuti bersama,” kata Titis, dikutip Rabu (18/3).