Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

6.300 TNI AD Disiapkan Untuk Antisipasi Demo Rusuh di Manokwari

Selasa, 02 September 2025 – 04:09 WIB
6.300 TNI AD Disiapkan Untuk Antisipasi Demo Rusuh di Manokwari - JPNN.COM
Kepala Staf Kodam XVIII/Kasuari Brigadir Jenderal TNI Dian Hardiana saat ditemui awak media di Manokwari, Papua Barat, Senin (1/9/2025). ANTARA/Fransiskus Salu Weking

jpnn.com, MANOKWARI - Komando Daerah Militer (Kodam) XVIII/Kasuari menyiagakan 6.300 prajurit TNI Angkatan Darat untuk mengantisipasi tindakan anarkistis saat pelaksanaan demonstrasi di Manokwari, Papua Barat, pada Selasa.

Kepala Staf Kodam XVIII/Kasuari Brigadir Jenderal TNI Dian Hardiana mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga stabilitas keamanan ibu kota provinsi.

"TNI berkomitmen mendukung aparat kepolisian dalam menjaga situasi daerah agar tetap kondusif," kata Hardiana.

Baca Juga:

Dia menyebut pengerahan ribuan pasukan bukan untuk mengekang aspirasi masyarakat, tetapi mencegah tindakan provokatif atau aksi anarkis yang berpotensi merugikan masyarakat luas.

Panglima Kodam XVIII/Kasuari Mayjen TNI Christian Kurnianto Tehuteru telah mengeluarkan instruksi agar prajurit yang terlibat dalam pengamanan disebar ke sejumlah objek vital di Manokwari.

"Objek vital yang sudah kami amankan antara lain, Depo Pertamina, perkantoran pemerintah daerah, kantor DPRD, dan lainnya," ujarnya.

Baca Juga:

Dia menyebut bahwa penyampaian pendapat di muka umum harus mematuhi ketentuan yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, sehingga tidak mengganggu ketertiban umum.

Kodam bersama Kepolisian Daerah Papua Barat dan pemerintah daerah terus membangun koordinasi intensif guna memastikan pelaksanaan pola pengamanan unjuk rasa berjalan efektif.

Sebanyak 6.300 prajurit TNI AD disiapkan untuk mengawal aksi demo di Manokwari, Papua Barat.

Sumber Antara

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Prajurit TNI  TNI AD  Kodam Kasuari  Aksi Demo 
BERITA PRAJURIT TNI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp