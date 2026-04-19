642 Siswi Ramaikan Debut di Samarinda, Angin Segar bagi Sepak Bola Putri

jpnn.com, SAMARINDA - MilkLife Soccer Challenge (MLSC) Samarinda Seri 2 2025– 2026 yang diselenggarakan oleh Bayan Peduli di Borneo FC Training Centre pada 23

hingga 26 April 2026 sukses digelar.

Turnamen sepak bola putri yang digagas oleh Bakti Olahraga Djarum Foundation dan MilkLife ini diikuti oleh 642 siswi dari 44 Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Sekolah Dasar (SD) yang berasal dari Samarinda dan sekitarnya.

Mereka tergabung dalam 62 tim yang terdiri dari atas 30 tim KU 10 dan 32 tim KU 12. Dukungan penuh terhadap penyelenggaraan MilkLife Soccer Challenge di Samarinda datang dari Bayan Peduli.

Direktur PT Bayan Resources Tbk, Merlin menyampaikan rasa bangga atas suksesnya turnamen yang mampu menghadirkan antusias dan semangat juang tinggi dari para peserta. Menurutnya, turnamen ini menghadirkan warna baru serta momentum penting dalam pengembangan sepak bola putri usia dini di Samarinda.

“Kami bangga melihat para siswi bertanding dengan penuh semangat, berpeluh keringat memperebutkan gelar juara. Ini bukan hanya soal kompetisi, tetapi juga tentang membangun karakter, disiplin, dan keberanian generasi muda. Bayan Group berkomitmen untuk terus 'Berkarya Nyata, Bangun Bangsa' dengan menciptakan wadah yang inklusif bagi talenta lokal untuk bersinar di kancah nasional maupun internasional,” ungkap Merlin.

Program Director MilkLife Soccer Challenge, Teddy Tjahjono, mengapresiasi semangat para peserta yang tampil penuh energi sepanjang turnamen. Meski berstatus sebagai kota debutan, ia menilai Samarinda langsung menunjukkan potensi besar.

Antusiasme tinggi dari para siswi dan sekolah-sekolah di Samarinda dan sekitarnya menjadi indikator kuat bahwa ekosistem sepak bola putri di wilayah ini siap berkembang. Tidak hanya dari sisi jumlah peserta yang kompetitif, kualitas permainan yang ditampilkan juga cukup menjanjikan.

“Antusiasme siswi di Samarinda luar biasa, apalagi ini menjadi kali pertama MLSC digelar di sini. Kami melihat semangat bertanding, keberanian, dan kemauan belajar yang sangat tinggi. Ini menjadi modal penting untuk pembinaan jangka panjang sepak bola putri di Kalimantan Timur,” ujar Teddy.