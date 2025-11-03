Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

67 Jip Wisata di Bromo Tak Laik Jalan, Ini Penjelasan Dishub

Senin, 03 November 2025 – 02:22 WIB
67 Jip Wisata di Bromo Tak Laik Jalan, Ini Penjelasan Dishub - JPNN.COM
Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Probolinggo Sukito dalam ramp check kendaraan jeep wisata Bromo di Pendopo Agung, Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Sabtu (1/11/2025). ANTARA/HO-Dishub Probolinggo

jpnn.com - Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Probolinggo menyatakan 67 kendaraan jip yang beroperasi di kawasan Gunung Bromo tidak laik jalan.

Penilaian itu disampaikan setelah dilakukan kegiatan ramp check terhadap ratusan jip wisata di halaman Pendopo Agung Desa Ngadisari.

Kepala Dishub Kabupaten Probolinggo Edy Suryanto mengatakan kegiatan ramp check bertujuan mengidentifikasi kendaraan jip yang belum melaksanakan uji KIR sebagaimana telah dijadwalkan sebelumnya.

Baca Juga:

"Kami berharap kendaraan jip yang terjaring dalam kegiatan ramp check segera melakukan pengujian kendaraan demi menjamin kelaikan jalan agar keselamatan penumpang dan pengemudi dapat terjamin," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di kabupaten setempat, Minggu (2/10/2025).

Kegiatan tersebut melibatkan lintas sektor, antara lain Satlantas Polres Probolinggo, Jasa Raharja Probolinggo, BPPKAD, Dishub Provinsi Jawa Timur serta Koramil Sukapura.

Sinergi itu menjadi bentuk komitmen bersama dalam memastikan keamanan transportasi wisata di jalur ekstrem menuju kawasan Bromo.

Baca Juga:

"Dari hasil ramp check kali ini, terdapat 67 kendaraan jip wisata yang dinyatakan belum laik jalan. Sementara 5 kendaraan lainnya masa berlaku surat laik jalannya telah habis," ujar Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Probolinggo Sukito.

Kegiatan ramp check merupakan tindak lanjut dari uji laik jalan yang sebelumnya diikuti oleh 810 kendaraan jip wisata dan difokuskan hanya pada kendaraan yang belum memiliki surat laik jalan atau telah melewati masa berlaku uji KIR.

Dishub Probolinggo menyatakan sebanyak 67 jip yang beroperasi di kawasan Gunung Bromo tak laik jalan setelah dilakukan ramp check. Simak penjelasannya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bromo  Gunung Bromo  jip  Wisatawan  Dishub Probolinggo  Wisata  jip wisata  polres probolinggo 
BERITA BROMO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp