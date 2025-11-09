67 Pasien Korban Ledakan SMAN 72 Jakarta Sudah Pulang dari RS, 29 Masih Dirawat

jpnn.com - JAKARTA - Sebanyak 67 pasien korban ledakan di SMAN 72, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, sudah pulang dari rumah sakit pada Sabtu (8/11) sekitar pukul 22.00 WIB.

Dari data di Pos Pelayanan di RS Islam Jakarta Cempaka Putih di Jakarta, Minggu, tercatat total terdapat 96 korban yang mendapatkan perawatan akibat ledakan yang terjadi saat Salat Jumat di SMAN 72 Kelapa Gading.

Sebanyak 67 pasien dinyatakan sudah pulang dari rumah sakit dan pulang ke rumah mereka masing-masing.

Sisanya ,29 orang korban masih dalam perawatan di sejumlah rumah sakit di kawasan Cempaka Putih.

Untuk RS Islam Jakarta (RSIJ) Cempaka Putih total ada 14 pasien yang masih dirawat.

Kemudian di RS Yarsi ada 14 pasien yang masih mendapatkan perawatan medis.

Seorang pasien korban ledakan dirawat di RS Pertamina Jaya.

Sementara, kondisi di RSIJ Cempaka Putih sepi dan hanya beberapa mobil terparkir di halaman rumah sakit tersebut.